İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı

Süper Lig´de 19.

hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, deplasmanda konuk olduğu Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı.


Süper Lig´de 8. beraberliğini alan Sivasspor, puanını 23´e çıkarttı. Ligde son olarak 28 Aralık 2020´de deplasmanda Beşiktaş´a 3-0 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından hiç yenilgi yüzü görmedi.


Yiğidolar dün oynanan Başakşehir maçıyla yenilmezlik serisini ise 4 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan elde etti. Kırmızı-beyazlılar ayrıca bu sezon 20 gol atarken, kalesinde ise 22 gole engel olamadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.