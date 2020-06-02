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Sivasspror, Denizlispor maçına hazırlanıyor

DG Sivasspor, Süper Lig’in 27.

DG Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam ediyor.


Sivasspor, korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve 3 grup halinde yapılan top kapma, pas ve pres çalışmasıyla başlayan antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.


Sivasspor, yarın sabah yapacağı tek antrenmanla Süper Lig'in 27. hafta maçında 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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