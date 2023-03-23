İhlas Haber Ajansı

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Sivas'ta 1 kilo 226 gram metamfetamin ele geçirildi

Sivas’ta emniyet güçleri tarafından Şarkışla ve Şuşehri ilçelerinde yapılan denetimlerde 1 kilo 226 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sivas'ta emniyet güçleri tarafından Şarkışla ve Şuşehri ilçelerinde yapılan denetimlerde 1 kilo 226 gram metamfetamin ele geçirildi.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Sivas'ın Suşehri ve Şarkışla ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen denetleme ve uygulamalarda 1 kilo 226 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 kişi hakkında uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanma suçlamaları ile işlem başlatıldı.

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