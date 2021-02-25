Sivas'ta 1 yılda 780 binaya yapı ruhsatı verildi

Buna göre Sivas'ta 2020 yılında belediyeler tarafından 4 bin 893 daireye yapı ruhsatı verildi. Yapı ruhsatı verilen 4 bin 893 dairenin bulunduğu bina sayısı ise 780 olarak kayıtlara geçti. Kentte yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü 1 milyon 27 bin 268 metrekare olarak açıklandı. Bunun 592 bin 960 metrekaresini konut kullanım alanı, 203 bin 719 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 230 bin 589 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.

509 binaya yapı kullanma izni belgesi

TÜİK, 2020 yılına ilişkin yapı izin istatistiklerinde belediyeler tarafından yapı kullanma izni belgesi verilen bina sayılarına ilişkin elde ettiği verileri de kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Sivas'ta 2020 yılında 509 binaya yapı kullanma izni belgesi verildi. Yapı kullanma izni belgesi verilen binaların yüzölçümü 946 bin 229 metrekare iken bunun 642 bin 249 metrekaresini konut kullanım alanı, 89 bin 76 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 214 bin 904 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.