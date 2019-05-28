Sivas'ta 100. yılda 100 milyon fidan toprakla buluşuyor

Sivas'ta erken kutlanan Çevre Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne olurken Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Kongresinin 100. Yılında 100 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü, bayram tatiline denk geldiği için Sivas'ta erken kutlandı. Erken kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Sivas Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün organize ettiği programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, öğrenciler, öğretmenler ve birçok vatandaş katıldı.

Dünya Çevre Gününde bu yılki temanın 'Hava Kirliliği' olduğunu ifade eden Vali Ayhan, "Hava canlılar için vazgeçilmez. Havanın kirlenmesi de sağlığımızı olumsuz etkilemekte. Günümüzde de hava kirliliği nedeniyle yerel, bölgesel ve küresel sorunlar görülüyor. Türkiye'de yoğun şehirleşme, kaçak yapılaşma, motorlu taşıt sayısının artması, düzensiz sanayileşme, kalitesiz yakıt kullanımı, kent merkezlerinde yeşil alan miktarının azalması, topoğrafik ve meteorolojik şartlar vb. nedenlerden dolayı özellikle kış mevsiminde hava kirliliği yoğun bir şekilde yaşanıyor. Türkiye`de 60 milyon kişi kirli hava soluyor. Bu demek oluyor ki zehir soluyoruz ve bir şeyler yapmamız gerekiyor." Dedi.

100 milyon fidan toprakla buluşuyor

Valilik olarak Sivas'ta ormanlık alanların artırılması için gayret gösterdiklerini ifade eden Ayhan, "100. Yılda 100 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Ayrıca her okulun bir hatıra ormanı oluşturması için de uğraşıyoruz. Çocuklarımıza bu bilinci kazandırabilmek için tohumlu kalemler, fidanlar dağıtıyoruz. Tabi bunları dağıtmakla bu bilinci kazandırmış olamayız. Ağaç sevgisini daha küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza aşılamamız gerekiyor." dedi.

Programda Muzaffer Sarısözen Ortaokulu Anasınıfı, Öğretmen Sadettin Şahin Anaokulu, Halide Edip Adıvar Anaokulu, Kılıçarslan İlkokulu, Aspendos Tiyatro Grubu birbirinden renkli gösterilerde bulundular. Programın sonunda ise okullar arası atık pil toplama yarışmasında dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi.