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Sivas'ta 106 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 18, ilçelerden Doğanşar'da 2, Gürün'de 12, Hafik'te 8, İmranlı'da 25, Kangal'da 15, Suşehri'nde 2, Yıldızeli'nde 4 ve Zara'da 20 olmak üzere 106 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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