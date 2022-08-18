Sivas'ta 113 ipotekli konut satıldı

Buna göre 2021 Temmuz ayında 716 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayında 652 konut satıldı.

Kentte Temmuz ayında satılan 652 konutun 113'ünü ipotekli satışlar, 539'unu da diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta bu yılın Temmuz ayında satılan konutların 227'sini ilk el satış, 425'ini ise ikinci el satış oluşturdu.