Sivas'ta 122 köy yolu ulaşıma kapalı

Sivas'ta kar yağışıyla birlikte araç ulaşımına kapanan 122 köy yolunu temizleme çalışmaları sürüyor.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kısa sürede şehri beyaza büründü. Hayat şartlarını olumsuz etkileyen kar yağışı ile birlikte birçok köy ve mezra yolu araç ulaşıma kapandı. Sivas'ta bu gün itibariyle 122 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy ve mezra yollarında temizleme çalışmalarını hızla sürdürüyor.