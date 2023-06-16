Sivas'ta 125 bin 269 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Sivas'ta 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminin tamamlanmasıyla 727 okulda eğitim ve öğretim gören 125 bin 269 öğrenci karnelerini aldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cahit Zarifoğlu İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Öğrencilerin bir bölümü karnelerini Şimşek ve Bilgin'in ellerinden aldı.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan yılsonu tatili dolayısıyla yayınladığı mesajda öğrencilere hitaben, “Karne heyecanınızı tüm kalbimle paylaştığımı ifade ederken her birinizi gösterdiğiniz çaba ve verdiğiniz emekten dolayı kutluyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki karne, bir değer ölçütü yahut kişilik değerlendirme kıstası değil; eğitim öğretim yılı boyunca hedeflenen kazanımların edinilme düzeyini ölçen bir vasıtadır. Lakin her somut sonucun belirleyicisi olan faktörler vardır. Bu bağlamda karnelerinizin zamanı verimli kullanma becerinizi, öğrenme süreçlerine dair yaklaşımınızı, güçlü ve zayıf yönlerinizi veya takip ettiğiniz yol haritasını gözden geçirmek için bir imkân olduğunu unutmamanız gerekir. Yapacağınız objektif değerlendirmeler, hedeflerinize giden yolda atacağınız adımları şekillendirmeniz için size yeni kapılar açacaktır” dedi.

Ergüven velilere hitaben ise “ Dün bugünün, bugün yarının zeminidir. Her adım, bir sonraki adımın niteliğinin belirleyicisidir ve zaman insanın en kıymetli servetidir. Bu bakış açısı doğrultusunda vaktinizi doğru kullanarak yaz tatilinizi verimli bir sürece dönüştürmeniz önemlidir. Zira dinlenmek, hiçbir şey yapmamak değil; farklı uğraşlarla meşgul olarak, kitapların derin dünyasına doğru seyahat ederek, sanatın ruha estetik katan gücünden yararlanarak, sporun sıhhat ve disiplin kazandıran niteliklerini içselleştirerek ve dahi hayata dair yeni beceriler edinerek ruhen, zihnen, bedenen yetkinleşmektir. Sizlerin de aynı motivasyonu taşıdığınıza inanıyor; aileniz, yakınlarınız ve arkadaşlarınızla keyifli anılar biriktireceğiniz güzel bir yaz tatili geçirmenizi diliyorum” ifadelerine yer verdi.