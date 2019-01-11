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Sivas'ta 147 köy ile araç ulaşımı sağlanamıyor

Sivas’ta 147 köy ile araç ulaşımı sağlanamıyor.

Sivas'ta 147 köy ile araç ulaşımı sağlanamıyor.


Sivas'ta kar ve soğuk havanın olumsuz etkileri sürüyor. 147 köy ile halen araç ulaşımı sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehir merkezinde hava sıcaklığı eksi 10 derece olarak ölçüldü, göletler ve çeşmeler dondu. Çatılarda buz sarkıtları oluştu. Bir çok dizel motorlu araç sahibinin araçlarında ki yakıtlarının donmaması için motor kaputlarının üzerine ve camların üzerine battaniye örttükleri görüldü.

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