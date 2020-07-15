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Sivas'ta 15 Temmuz anısına bisiklet turu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Farabi Gençlik Merkezi tarafından “15 Temmuz Millettin Zaferidir” bisiklet turu organize edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Farabi Gençlik Merkezi tarafından “15 Temmuz Millettin Zaferidir” bisiklet turu organize edildi.


Sabahın erken saatlerinde Mevlana Kavşağında başlayıp Paşabahçe Mesire Alanında son bulan etkinliğe Farabi Gençlik Merkezindeki antrenörler ve sporcular katıldı.


Bisiklet turuna ilişkin konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, 15 Temmuz'un önemine dikkat çekerek, “15 Temmuz'u unutmamak adına bu etkinliği organize eden ve katılım sağlayan gençlerimizi tebrik ediyorum. Rabbim bir daha aynı günleri toplumumuza yaşatmasın. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve huzurumuzu da daim eylesin. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de aileleriyle birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

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