Sivas'ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü programı

Sivas'ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Sivas kent merkezi Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde anma programı düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen programda vatandaşların sandalyeleri mesafeli bir şekilde ayarlandı, alanda bulunanlara 15 Temmuz amblemli maske dağıtıldı. Anma programı Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. 15 Temmuz temalı sinevizyon gösterisinin ardından protokol konuşmaları yapıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanının millete seslenişi LED ekrana yansıtıldı.

“Türkiye Cumhuriyeti bizim namusumuzdur, onurumuzdur”

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016 da ki darbe girişimi karşısında aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin onurlu duruşun, Anadolu'nun bir kez daha vatan kılındığı ve demokrasi zaferinin 4'üncü yıl dönümündeyiz. Anadolu coğrafyası bizim bin yıllık vatanımız ve biz bu topraklarda nice destanlar, nice tarihler ve nice hikayeler yazdık. Aziz hemşehrilerim biz bu toprakları vatan yapmak için uğruna çok bedeller ödedik. Sultan Alparslan'ın beyaz kefeniyle en önde olduğu Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Süveyş'te yüz binlerce şehir verdiğimiz dönemde ödedik. Biz bu bedeli adete küllerimizden ayağa kalkarak, yeniden doğarak verdiğimiz kurtuluş savaşında ödedik. Bu topraklar üzerine kurduğumuz son devlet Türkiye Cumhuriyeti bizim namusumuzdur, onurumuzdur. Kimse bizim bu değerimize el uzatamaz göz koyamaz. Tarih boyunca nice ihaneti feraset, cesaret ve fedakarlıkla aşan milletimiz siyasi tarihimizin en büyük ihanetlerinden, en alçak teşebbüslerinden biri olan FETÖ'nün yaşattığı bu günü de unutmayacak, unutturmayacaktır'' dedi.

“Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum''

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, “Bundan yüz yıl önce istiklali için, istikbali için Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna 108 gün ev sahipliği yapan güvenli şehrim Sivas'ta yüz yıl sonra o gün ki aynı ruhla, aynı duyguyla kırk yıl boyunca devlete sızıp, çeşitli kamu ve kamu kuruluşlarına sızıp kendilerine göre en güzel planları yapıp, vakti geldiğinde karar verip bu devleti ele geçirip millete diz çöktürmek isteyen hain FETÖ'ye karşı yüz yıl önceki ruhla büyük Türk milleti dur demiştir. Bu gün o kutlu günün 4'üncü yıl dönümündeyiz. Sözlerimin başında 1071 tarihinden itibaren bu toprakları Müslüman Türk yurdu yapmak için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum'' diye konuştu.