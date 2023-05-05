Sivas'ta 16 bin 708 öğrenci sınava girdi

Sivas'ta LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik kazanım değerlendirme ve izleme sınavı gerçekleştirildi.

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi kapsamında, Sivas Belediyesinin destekleri ile Sivas Ölçme Değerlendirme Merkezi (ÖDM) koordinesinde gerçekleştirilen sınavlara il genelinde 16 bin 708 öğrenci katılım sağladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, bu kapsamda sınav uygulamasının gerçekleştirildiği okullardan Başöğretmen Atatürk Ortaokulunu ziyaret ederek, sınav öncesinde öğrencilerle sohbet etti. Aslan'a Sivas ÖDM Müdürü Banu Boğazlıyan da eşlik etti.

LGS'ye kısa bir zaman dilimi kaldığına vurgu yaparak, öğrencilerden bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmelerini isteyen Aslan, bu sürede tablet, televizyon ve telefon kullanımını en aza indirerek sadece derslere odaklanılması tavsiyesinde bulundu.