Sivas'ta 164 projeye 44 milyon lira hibe verildi

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda 13. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği ve uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 13. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği'nin ilimiz için bir şans olduğuna inanıyorum. Tüm üreticilerimizin bu fırsattan yararlanması için her türlü desteğe vermeye hazırız” dedi.

Bakanlıkları tarafından ilde yılda yaklaşık 180 milyon lira hibe ve destek ödemesi yapıldığını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ise, "Amaç kırsalda yaşayan üreticilerimize destek olmak, ürün çeşitliliğini artırmak, gelir seviyelerini yükseltmek, tarım sanayi entegrasyonunu sağlamak, tarımsal sanayi geliştirmek, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmektir” dedi.

Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2006-2018 yılları arasında Bakanlığımız tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında ilimizde toplam 94 milyon 946 bin 945 lira tutarındaki 164 adet yatırım projesine 44 milyon 160 bin 472 lira hibe ödemesi yapılmıştır. 13. Etap Destekleme Programı kapsamında başvuruların önceki yıllara göre büyük bir artış göstermesini bekliyoruz. Bu konuda üreticilerimizi bilgilendirerek, Sivas olarak ‘Yarısı sizden, yarısı bizden' sloganıyla yüzde 50 hibe programından maksimum faydalanmak istiyoruz. Hibelerden faydalanmak isteyen üreticilerimiz 30 Eylül'e kadar elektronik ortamda tarimorman.gov.tr adresindeki KKYDP başvuru butonundan başvuruda bulunabileceklerdir. 13. çağrının diğerlerinden farkı önceki çağrılarda TKDK olan illerde et ve süt ürünleri işleme, arıcılık ürünleri işleme ve paketleme, tarımsal üretim yatırımları konularında başvuru yapılamıyordu. Bu çağrıda 81 ilde tüm yatırım konularına başvuru yapılabiliyor. Ekonomik yatırımlar, yeni tesis, tamamlama ve kapasite artırımı olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; tüzel kişiler yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 2 milyon 500 bin lira, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1 milyon 750 bin lira, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1 milyon 250 bin lira, gerçek kişiler, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 1 milyon 250 bin lira, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1 milyon lira, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 750 bin lira, kırsal altyapı yatırımlarda ise üst limit 500 bin liradır. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.”

Protokol konuşmalarının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personellerinden Murat Alnıaçık, nasıl başvuru yapılacağı hususunda katılımcılara bilgi verdi. Toplantı soru-cevap bölümü ile sona erdi.