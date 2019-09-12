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Sivas'ta 17 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sivas’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, toplamda 17 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, toplamda 17 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda; 6 Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kaçakçılığı, 33 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, 2 Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet, 1 Göçmen Kaçakçılığı olmak üzere toplam 42 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda 53 gr Esrar maddesi, 4 adet detektör ve 17 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi. 44 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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