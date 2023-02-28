Sivas'ta 176 binaya yapı ruhsatı verildi

Verilere göre Sivas'ta 2022'nin son çeyreğinde belediyeler tarafından 176 binaya yapı ruhsatı verildi. Yapı ruhsatı verilen 176 binanın bulunduğu daire sayısı ise bin 464 olarak kayıtlara geçti.

2022'nin son çeyreğinde Sivas'ta yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 295 bin 936 metrekare olarak açıklandı. Bunun 174 bin 992 metrekaresini konut kullanım alanı, 51 bin 105 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 69 bin 839 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.

TÜİK, belediyeler tarafından yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayılarına ilişkin verileri de açıkladı. Buna göre bahsi geçen dönemde Sivas'ta toplam 213 binaya yapı ruhsatı verildi. Yapı ruhsatı verilen binalardaki daire sayısı ise bin 143 olarak açıklandı. Kentte yapı kullanma izni belgesi verilen yapıların yüzölçümü 275 bin 793 metrekare iken bunun 157 bin 169 metrekaresini konut kullanım alanı, 65 bin 245 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 53 bin 379 metrekaresini ise ortak kullanım alanı teşkil etti.