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Sivas'ta 177 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 177 köy yolu araç ulaşımına kapandıSivas’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 177 köy yolu araç ulaşımına kapandı


Sivas'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağan kar nedeniyle İl Özel İdaresi sorumluluk sahasındaki 177 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Kapalı yolların açılması için temizleme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarla birlikte şu ana kadar 565 köy yolu ise kardan temizlenerek araç trafiğine açıldı.

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