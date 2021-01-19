Sivas'ta 183 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı olan 183 köy yolunda temizleme çalışmaları sürüyor.
Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı olan 183 köy yolunda temizleme çalışmaları sürüyor.
Sivas'ta kar nedeniyle kapanan köy yollarında temizleme çalışmaları sürüyor. Karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların büyük bölümünü açarken 183 yolda ise kar temizleme çalışmaları sürüyor. Sıfırın altında 16 dereceyi bulan hava sıcaklığı karla mücadele çalışmalarını güçleştiriyor.