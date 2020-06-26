Sivas'ta 19 Bin 652 öğrenci YKS'ye girecek

Sivas'ta hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumu Sınavı'na 125 sınav merkezinde toplam 19 bin 652 öğrenci girecek, sınav öncesi yapılan hazırlıklar ve alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantı, yapıldı.

Sivas'ta 27 ve 28 Haziran tarihinde iki gün boyunca, 125 sınav merkezinde toplam 19 bin 652 öğrencinin gireceği YKS sınavı öncesi değerlendirme toplantısı Vali Salih Ayhan başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya; Vali Salih Ayhan'ın yanı sıra, Belediye Başkan Hilmi Bilgin, ÖSYM İl Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Ali Taşkın, Vali Yardımcısı V. Mehmet Sayın, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür V. Hasan Tibetlioğlu, İl Sağlık Müdürü F. Selçuk Moğulkoç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı katıldı.

Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, hafta sonu girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilerin yükseköğretim kariyeri yolundaki ilk adımları attıklarını belirten Vali Ayhan, “En stresli oldukları bu dönemde, sabırla evlerinde çalışmalarına devam ettikleri için tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu hafta sonu yapılacak sınav, hayatlarında bir dönüm noktası. Kariyer basamaklarında ilerlemek dağa çıkmaya benzer. Zorlu tırmanışın ilk yolculuğunda tüm öğrencilerimize zihin açıklığı diliyorum ” dedi.

“Sınav Saatlerinde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanacak”

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına gidildiğini ifade eden Vali Ayhan “Tabi bu sınav hayatın sonu da değil. Dağa çıkarken hep yukarıya doğru tırmanmazsınız. Bazen yana, bazen aşağıya inmek ve sonra yukarıya çıkmak gerekebilir. Ben uzun soluklu yaptıkları çalışmalarının karşılığını alacaklarına inanıyorum. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda; Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, Pazar günü ise 09.30 ile 18.30 arasında genelgede belirtilen istisnalar hariç olmak üzere vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarını kısıtlayacağız ” ifadelerini kullandı.

“Sınav Salonları Dezenfekte Edildi”

Öğrencilerin sağlığı için sınav salonlarında tüm tedbirlerin aldığının altını çizen Vali Ayhan, şöyle konuştu, “Öğrencilerimizin, bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakını ile gelmesini özellikle rica ediyorum. İki gün boyunca, 125 sınav merkezinde toplam 19 bin 652 öğrencimiz sınava girecek. İlçelerimizden ve köylerimizden gelen 700 evladımızı da KYK'da misafir edeceğiz. Sınav gününde talep eden tüm öğrencilerimiz belediye otobüslerimiz ile ücretsiz taşınacak. Belediye başkanımıza, belediyemizin verdiği bu ücretsiz hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin sağlığı için, sınav yapılacak tüm sınav merkezleri dezenfekte edildi, sosyal mesafe kurallarına uyulması için gerekli tüm tedbirler alındı. Amacımız yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek. Tüm vatandaşlarımızdan da sınav esnasında duyarlı olmalarını bekliyorum. Bu hafta sonu hayırlı ve uğurlu olur inşallah” dedi.