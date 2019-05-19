Sivas'ta 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünde Sivas'ta kutlandı.

Sivas'ta ilk olarak Sivas Valisi Salih Ayhan öncülüğünde, öğrenciler, spor kulüpleri ve vatandaşlar toplanarak Kongre Müzesi önüne yürüdü. Kongre Müzesi önünde ki tören saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başladı. Burada konuşan Vali Ayhan, “19 Mayıs 1919 tarihi bizim için ve milletimiz için çok önemlidir. Samsun'dan Amasya'ya, Erzurum'dan Sivas'a uzanan bir kurtuluş ve diriliş mücadelesinin 100. Yılını kutluyoruz. Çanakkale'de başlayan tüm yoksulluk ve zorluklara rağmen 1. Dünya savaşı boyunca sönmeyen asla pes etmeyen bir milletin yeniden var oluşudur” dedi. Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü jimnastik takımının gösterisi sunuldu. Minikler Sivas halayı çekti. Halay izleyenlerin beğenisini topladı. Etkinlikler başlayan yağmurla son buldu.