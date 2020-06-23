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Sivas'ta 2 kilo 676 gram esrar ele geçirildi

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kilo 676 gram esrar ele geçirildi.

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kilo 676 gram esrar ele geçirildi.


Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-22 Haziran tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 19 olaya müdahale etti. Operasyonlarda 2 kilo 676 gram esrar, 300 paket gümrük kaçağı sigara, 6 uyuşturucu hap ve 1 gram metamfetamin jandarma ekiplerince ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 26 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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