Sivas'ta 2 kilo toz esrar ele geçirildi

Jandarma timleri tarafından Sivas'ın Suşehri ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri bugün günün ilk saatlerinde Sivas'ın Suşehri ilçesi D-100 karayolu üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Narkotik köpeği ile bir yolcu otobüsünde yapılan aramada N.D. (18) isimli bir gencin valizinde 2 kilo 50 gram toz Esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs savcı talimatı ile gözaltına alındı.