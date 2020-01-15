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Sivas'ta 2019'da konut satışları düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.


TÜİK´ten derlenen bilgilere göre 2018 yılında 10 bin 665 konutun satıldığı Sivas'ta 2019 yılında 9 bin 292 konut satılabildi. 12 ayda satılan 9 bin 292 konutun 2 bin 76'sını ipotekli satışlar 7 bin 216'sını ise diğer satış grubu oluşturdu.


TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da kamuoyu ile paylaştı. Sivas'ta 2019 yılında satılan konutların 4 bin 463'ünü ilk satış, 4 bin 829'unu ise ikinci el satış teşkil etti.


Sivas'ta 2019'un Aralık ayında satılan konut sayısı ise önceki dönemin aynı ayına göre 314 adet artarak bin 236'ya yükseldi.

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