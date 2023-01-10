İhlas Haber Ajansı

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Sivas'ta 202 gram metamfetamin ele geçirildi

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar da 202 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi ise tutuklandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar da 202 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi ise tutuklandı.


Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 202 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan iki kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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