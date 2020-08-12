Sivas'ta 2020-2021 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları devam ediyor

Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) alınan sonuçlar, korona virüs salgını sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar ve online eğitimlerin değerlendirildiği toplantılarda yeni eğitim-öğretim yılı ile ilgili yapılan planlamalar ve salgın dolayısıyla uygulanacak tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantılarda ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi.