İhlas Haber Ajansı

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Sivas'ta 22 markete tutanak tutuldu

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler; enflasyonla mücadele kapsamında temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesinin ardından denetimlerini artırarak devam ettiriyor.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler; enflasyonla mücadele kapsamında temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından denetimlerini artırarak devam ettiriyor.


Ekipler denetimler kapsamında marketlerdeki ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı gibi hususlarda kontroller gerçekleştiriyor.


Gıda ürünlerine getirilen KDV indirimi açıklamasının ardından Sivas'ta 14 Şubat'ta denetimlere başlayan zabıta ekipleri kısa süre içerisinde 72 marketi denetledi. Etiket ve kasa fiyatlarına yönelik denetimlere ağırlık veren ekipler 22 market hakkında tutanak tuttu.

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