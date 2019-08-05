İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta 3 kilo 740 gram esrar ele geçirildi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kilo 740 gram esrar ele geçirildi.


Sivas İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından, Gürün, İmranlı ve Ulaş ilçelerinde gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında, 5 Narkotik ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı olayına müdahale edildi. Müdahale edilen olaylarda 3 kilo 740 gram esrar maddesi ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda yakalanan 7 şahsın 4'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yakalanan 3 şüpheli şahıs ise adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.