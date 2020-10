Sivas'ta 3 Milyon fidan toprakla buluştu, hedef 4 milyon fidan

Sivas Valisi Salih Ayhan, 2020 yılında bu güne kadar 3 milyon fidanın toprakla buluştuğunu belirterek ‘Sivasanefes' kampanyasıyla birlikte bu sayının 4 milyona ulaşacağını söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, ‘Sivasanefes' projesinde gelinen durumu değerlendirmek ve 11.11.2020 tarihindeki Fidan Dikim Şenliği'nde kullanılacak fidanları yerinde incelemek üzere Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Orman İşletme Müdürü Sefa Duman'dan bilgi alan Vali Salih Ayhan, ilçelere fidan hazırlayan işçilerle de sohbet etti.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, geleceğe güzel bir miras, yaşanabilir bir memleket bırakmak için Orman İşletme Müdürlüğünün hummalı bir şekilde çalıştığını söyledi.

‘Sivas'a nefes kampanyası adı altında güzel bir çalışmamız oldu'

Sivas'a nefes kampanyasında bu sene 1 milyon fidanın toprakla buluşacağını belirten Vali Ayhan, "Şuana kadar Sivas'ımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın da geçen yıl dikmiş olduğu fidanla 100 milyon 1. fidan toprakla buluşturuldu. Bunun üzerine de her yıl daha da fazla koyarak da devam edilmektedir. Yine geçen yıl 11.11.2019 tarihinde ‘Milli Ağaçlandırma Günü'nde Sivasımız adından söz ettiren bir il oldu. 2020 yılında da Sivas'a Nefes Kampanyası adı altında Sivas'ta yaşayan her Sivaslımızın adına da bir ağaç dikelim, bir fidan dikelim ve onun Sivas'a olan aidiyetini, Sivas'a olan muhabbetini de toprakla buluşturalım dedik. Bu minvalde de sivasanefes adresi üzerinden ‘#SivasaNefes Kampanyası' adı altında güzel bir çalışmamız oldu. Burada hedeflediğimiz her Sivaslıya bir fidan olan 648 bin fidanı 1 milyon fidana çıkardık. Bu kampanyayı 20.10.2020 tarihinde yapacaktık ama mevsimsel şartlardan dolayı bunu yine 11.11.2020 yılında, hep birlikte 30 lokasyonda yaklaşık 1 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Orman İşletme Müdürlüğümüzce; mevsimler şartlar, sulama ihtiyacı ve toprak yapısı sebebiyle genelde yüzde 70 oranında iğne yapraklı bitkiler, yüzde 30 oranında ise yapraklı bitkiler dikilmekteydi. Bu yıldan itibaren, bu oranı mümkün olduğunca yarı yarıya getirmeye çalışacağız. Bazı ilçelerimizde olduğu gibi şehrimizin geneline de sadece çam değil badem, akasya, ahlat, alıç, meşe, iğde gibi buranın dokusuna uygun yapraklı ağaçların dikilmesi noktasında da çalışmalarımızı hızlandıracağız " dedi.

'İlçeleri sahip çıkmaya davet ediyoruz'

Divriği, Ulaş ve Gemerek ilçeleri başta olmak üzere bütün ilçeleri Sivas'a Nefes Kampanyasına sahip çıkmaya davet eden Vali Ayhan, "Gerçekten zor ve meşakkatli bir coğrafya. Bu coğrafyada ağaç dikip bakımını yapmak da kolay değil. Asıl olan vatandaşlarımızın dikilen ağaçlara sahip çıkmasıdır. Bu sadece kurumlarımızın tek başına yürütebileceği ve başarabileceği bir husus değil. Toplumsal bir seferberliğin, toplumsal bir mücadelenin ve çalışmanın yansımasıyla olur. Biz de kurumlar olarak bunu daha da anlamlandırmak daha da sahiplendirmek ve topluma benimsetmek adına bu tür güzel kampanyalar yapıyoruz. Tabi bazı ilçelerimiz bu minvalde bu işi iyi sahiplendiler ve kendilerine tahsis edilen alanları doldurdular ama bazı ilçelerimiz de henüz istediğimiz seviyeye gelmedi. Bunlar Ulaş, Divriği, Gemerek gibi ilçelerimiz Bu ilçelerimizde ve gurbette yaşayan vatandaşlarımızın buna sahip çıkmalarını, memleketlerinin daha yaşanabilir, daha güzel ve geleceğe de güzel bir miras bırakmak için onları da davet ediyoruz " diye konuştu.

2020 yılında hedef 4 milyon fidan

2020 yılında bu güne kadar Sivas'ın genelinde yaklaşık 3 milyon fidanın toprakla buluştuğunu kampanya ile birlikte de bu sayının 4 milyon olacağını kaydeden Vali Ayhan şöyle konuştu: "Orman İşletme Müdürlüğümüz yine güzel, sempatik projeler yapmaktadırlar. Orman içlerinde bisiklet yolları, her doğan çocuğumuzun adına “İki Fidan Birlikte Büyüyor” kampanyası ile ağaç dikilmektedir ve şehrimizin giriş çıkışlarına 'İğde Kokulu Sultan Şehir' adı altında güzel projeler yapılmaktadır. Buna ilaveten bizler de her ailenin bir ormanı olsun düşüncesi ile güzel, doğaya saygılı projeler yapıyoruz. Bizim de Ayhan Ailesi olarak yine bir aile ormanımız var, her yıl bakımını yapmaktayım. Tüm vatandaşlarımızın da bu tür projelere sahip çıkmalarını bekliyoruz. Sahada emek veren, alın teri döken arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu sene hedef 4 milyon fidan. 2020 yılı tamamlandığında Sivas ilimizin tüm coğrafyasında yaklaşık olarak 4 milyon fidanımızı inşallah toprakla buluşturmuş olacağız ve her yıl da bunu artırarak devam ettireceğiz. Herkesi 11.11.2020 tarihindeki 30 lokasyonumuzda 1 milyon fidanı toprakla buluşturacağımız ‘Fidan Dikim Şenliği'ne ve Sivas'a nefes olmaya davet ediyoruz " dedi.

Sivas'a Nefes Kampanyasına destek veren Sivaslılara teşekkür eden Vali Ayhan, "Projeye destek vermek için sizin adınıza yeşerecek fidanlara sivasanefes adresinden katılıp ilimizi ormanlarla buluşturabilirsiniz. Hedefimiz 648 bin fidanın Sivas'a nefes olmasını sağlamaktır. Tüm vatandaşlarımızın www.sivasanefes.org internet sitesine girerek fidan sahiplenmesi bizim için önemlidir. Doğanşar, Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar, Gölova, Zara, İmranlı ve Altınyayla ilçelerimizde istediğimiz seviyeye ulaştık. Diğer ilçelerimizde ve gurbette yaşayan vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını rica ediyorum " ifadelerini kullandı.