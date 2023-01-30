İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivas'ta 31 bin 347 öğrenci, Milli Eğim Bakanlığı tarafından uygulanan ücretsiz yemek programından yararlanacak

Sivas’ta 31 bin 347 öğrenci, Milli Eğim Bakanlığı tarafından uygulanan ücretsiz yemek programından yararlanacak.

Sivas'ta 31 bin 347 öğrenci, Milli Eğim Bakanlığı tarafından uygulanan ücretsiz yemek programından yararlanacak.


Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkânına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çok sayıda proje, kararlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı, bu çerçevede yaptığı çalışmalar sonucunda bu imkanlardan Türkiye genelinde 5 milyonun üzerinde öğrencinin faydalanmasını planlıyor.. Bakanlığın yürüttüğü tüm çalışmaların başarılı bir şekilde uygulandığı Sivas'ta ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz yemek imkanından 31 bin 347 öğrenci faydalanacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.