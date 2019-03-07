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Sivas'ta 34 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas’ta kar yağışı nedeniyle 34 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 34 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Sivas'ta dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur yerini daha sonra kar yağışına bıraktı. Kısa sürede kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken 34 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde de etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gürün ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Mazıkıran ve Ziyaret tepe mevkinde karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kapanan köy yollarını açmak için de İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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