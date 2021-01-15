İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta 37 köy yolu ulaşıma kapalı

Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından kapalı kalan 37 köy yolunda temizleme çalışmaları sürüyor.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından kapalı kalan 37 köy yolunda temizleme çalışmaları sürüyor.


Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürümüştü. Yağın karla birlikte 140 köy yolu araç ulaşımına kapanmıştı. Kapalı köy yollarının açılması için hızla çalışma başlatıldı. Kapalı kalan 37 köy yolunda temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekiplerin yol temizleme çalışmaları havadan drone ile de görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.