Sivas'ta 372 köy yolu araç ulaşımına kapalı

Sivas'ta kapalı olan 372 köy yolunu araç ulaşımına açmak için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Sivas'ta bir süredir etkili olan kar yağışı hayatı güçleştirmeye devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan 372 köy yolunda kar temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Karla mücadelede çalışmalarında grup yolları ve hastası bulunan köylere öncelik tanınırken soğuk hava devam eden kar yağışı çalışmaları güçleştiriyor.