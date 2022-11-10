Sivas'ta 38 öğrenciye hafızlık belgesi verildi

Sivas (İHA) Sivas'ta İl Müftülüğü bünyesinde hafızlık eğitimini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2022 Yılı 3.Dönem Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler için belge takdim töreni düzenlendi.

Müftülük Toplantı Salonunda düzenlenen törende konuşan İl Müftü Vekili Ünal Tan, hafızlığın önemine dikkat çekti. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan bir ibadet olduğunu ifade eden Tan, “Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmek, onu öğrenmek, öğretmek, anlamak ve yaşamak, Kur'an'a karşı yapılabilecek en güzel vazifelerdendir. Hafız olmak kolay değil ama muhafaza etmek daha da zor. Hafızlığınızı unutmama adına bundan sonra Kur'an'a daha çok zaman ayırmanız ve Kur'an-ı daha çok okumanız gerekiyor" dedi.

Programda konuşan İl Müftü Yardımcısı Muttaip Karataş ise hafızların yetişmesinde katkısı olan hocalara ve velilere teşekkür ederek “Diyanet İşleri Başkanlığımızca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarı sağlayarak belge almaya hak kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilere belgeleri takdim edildi.