Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 388 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ta özlemle beklenen kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle Sivas'ta 388 köy yolu araç ulaşımına kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Kapanan yolların açılması için başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız devam etti. Üç gün içerisinde kapanan 177 köy yolu araç ulaşımına açıldı.