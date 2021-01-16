İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta 388 köy yolu araç ulaşımına kapandı

Sivas’ta etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 388 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 388 köy yolu araç ulaşımına kapandı.


Sivas'ta özlemle beklenen kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle Sivas'ta 388 köy yolu araç ulaşımına kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Kapanan yolların açılması için başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız devam etti. Üç gün içerisinde kapanan 177 köy yolu araç ulaşımına açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.