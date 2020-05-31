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Sivas'ta 4 ayda 80 şirket kuruldu

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), Sivas’ta 2020 yılının Ocak-Nisan ayları arasında kurulan ve kapanan şirket sayılarını açıkladı.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), Sivas'ta 2020 yılının Ocak-Nisan ayları arasında kurulan ve kapanan şirket sayılarını açıkladı.


TOBB'dan derlenen bilgilere göre 2019'un ilk 4 ayında 79 şirket, 3 kooperatif ve 21 gerçek kişi ticari işletmesinin kurulduğu Sivas'ta bu yılın aynı döneminde 80 şirket, 4 kooperatif ve 29 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.


21 şirket tasfiye edildi


2020'nin Ocak-Nisan ayları arasında 21 şirketin tasfiye edildiği Sivas'ta 23 şirket ile 40 gerçek ticari işletmesi ise faaliyetlerine son verdi. Kentte 2020'nin ilk 4 ayında kurulan 80 şirketin sermayesinin 30 milyon 750 bin lira olduğu açıklandı.


Ocak-Nisan döneminde Sivas'ta kurulan yabancı sermayeli 2 şirketin sermayesi 1 milyon 220 bin lira olarak kayıtlara geçti.

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