Sivas'ta 4 binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde binanın çatısında çıkan ve 3 binaya sıçrayan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Sivas Caddesi üzerinde bulunan altı katlı bir binanın çatı katında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikte bulunan üç binanın çatısına da sıçradı. Binalarda oturanlar tahliye edilirken çevre ilçelerden ve Sivas'tan yangın bölgesine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kuvvetli rüzgar yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdi. Uzun uğraşılar sonucunda yangın güçlükle kontrol altına alındı. Dört binanın da çatısı kullanılmayacak hale geldi.