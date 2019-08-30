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Sivas'ta 4 Eylül Spor Salonu yenilenecek

TOKİ tarafından yıkılmamasına karar verilen Sivas 4 Eylül Spor Salonu’nda onarım ihalesi 17 Eylül Salı günü yapılacak.

TOKİ tarafından yıkılmamasına karar verilen Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda onarım ihalesi 17 Eylül Salı günü yapılacak. İşin süresi yer tesliminden itibaren 75 takvim günü olarak belirlendi.


Birçok spor branşına hizmet veren Sivas 4 Eylül Spor Salonu onarım ve yenileme işini kapsayan ihale 17 Eylül Salı günü saat 14.00'da Gençlik Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü no:49'da yapılacak.


İhaleyi kazanan yüklenici firma sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlayacak. İşin süresi yer tesliminden itibaren 75 takvim günü olarak belirlendi. İstekliler gerekli detaylara EKAP'ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabilecek.

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