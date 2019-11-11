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Sivas'ta 4 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sivas’ta tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 4 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 4 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Gültepe Mahallesinde bulunan Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 4 öğrenci, öğle saatlerinde tavuk döner yedi. Ancak bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ile kusma gibi şikayetler ortaya çıktı. 4 öğrenci, okul yönetimince çağrılan ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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