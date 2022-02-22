Sivas'ta 4 okula “ISO 45001” belgesi

Sivas'ta; ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alan okullar için belge takdim töreni düzenlendi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenliği Biriminden sorumlu Müdür Yardımcısı Birol Elmacıoğlu ile belge almaya hak kazanan; Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halil Duman, Şehit Adnan Saka Ortaokulu Müdür Yardımcısı Selcen Yalçın, Hale Harun Kütükte İlkokulu Müdürü Ömer Faruk Erdoğan ve Mimar Sinan Anaokulu Müdürü Hilal Güneş katıldı.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve belgelendirme süreci ile ilgili Aslan'a bilgi veren Elmacıoğlu, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminin teşvik ve yönlendirmeleri ile çok sayıda okulun ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almak için başvuruda bulunduğunu, bu okullarla ilgili belgelendirme sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

“İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi hedefleniyor”

Elmacıoğlu, "Uluslararası ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme çalışmaları ile okullarda; hem çalışanlar hem de öğrenciler için güvenli ve sürdürülebilir bir eğitim öğretim ortamının oluşturulması, aidiyet duygusunun geliştirilmesi, işgücü kaybının önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve güvenli okul marka değerinin arttırılması hedeflenmektedir" dedi.

Okul idarecilerine tebriklerini ileten İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise Sivas'ta okulların iş sağlığı ve güvenliği açısından uluslararası düzeyde belgelendirilmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Tüm okulların bu alanda gereken süreçleri tamamlayarak ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almasını arzuladıklarını dile getiren Aslan, "Denetim sürecini de tamamlayarak belge almaya hak kazanan, örnek okullarımızı tebrik ediyoruz. Başvuru yapan, değerlendirme ve denetim süreçlerinde olan okullarımızın da bu süreçleri tamamlaması ile çok sayıda okulumuz ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanacak” ifadelerini kullandı.

Aslan, daha sonra okul idarecilerine belgelerini takdim etti.