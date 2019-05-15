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Sivas'ta 4 uyuşturucu tutuklaması

Sivas’ta uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesi ile 4 kişi çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesi ile 4 kişi çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.


Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 352 kök Hint keneviri, 8.4 gram skunk maddesi, 3.75 gram esrar ve 50 adet yeşil reçetesiz satısı yasak olan hap ele geçirildi. 20 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 11 kişi alınan ifadelerinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen 9 kişiden 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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