Sivas'ta 413 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından 413 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkileme devam ediyor. İl genelinde yaklaşık 413 köy ve mezra yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Sivas İl Özel İdare Karla Mücadele ekipleri kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.