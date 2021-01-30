Sivas'ta 438 köy yolu araç ulaşımına kapandı

Sivas'ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı 438 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.

Sivas'ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerdi. Kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. 438 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Bir çok araç yolda kaldı. Karıp kara saplanan araçlar İl Özel İdaresi ekipleri ve Karayolları ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı. Yaşlıların Covid-19 aşılamasında görevli bir ambulansta kara saplandı. İl Özel İdaresi ekipleri ve karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.