Sivas'ta 48 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası 48 yerleşim yeri araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ta dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bulunan 48 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yerleşim yeri yoğunluğunun Yıldızeli ve Doğanşar ilçeleri olduğunu bildirdi. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yerleşim yerlerini yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.