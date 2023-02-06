Sivas'ta 482 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından 482 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas merkez ve ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yoğun kar yağışının ardından toplamda 482 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.