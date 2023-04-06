Sivas'ta 5 asırlık gelenek sürdürülüyor

Sivas'ta 5 asırdır camilerde teravih namazından sonra cemaat hep bir ağızdan ya Hannan, ya Mennan ilahisini söylüyor.

Sivas'ta 5 asırlık gelenek bu Ramazan ayında da kaldığı yerden sürdürüldü. Kentte tüm camilerde teravih namazından sonra cemaat hep bir ağızdan Sivas evliyalarından Şemsettin Sivasi tarafından yazıldığı düşünülen ya Hannan, ya Mennan ilahisini söylüyor. 15. yüzyılda Sivas'ta yaşamış Sivas evliyalarından Şemsettin Sivas-i tarafından yazıldığı düşünülen ilahi bu yıl da teravih namazından sonra tüm camilerde yankılandı. Ramazan ayının ilk 15 günü "Merhaba, Merhaba, şehri Ramazan Merhaba" şeklinde başlarken son 15 günüde ise gün "Elveda, elveda, şehri Ramazan elveda" şeklinde okunuyor.

“Büyüklerimizden gelen bir gelenek”

Erdal Deniz, Ya Hannan Ya Mennan ilahisinin büyüklerimizden gelen bir gelenek olduğunu ifade ederek, “ Ramazan'ın bizim için ayrı bir öneme var. Bu ayda manevi iklimi daha farklı şekilde yaşıyoruz. Sivas'ımız da da camilerimizde aynı şekilde teravih namazıyla teravihteki ilahilerle bu iklimden istifade etmeye çalışıyoruz. Bu ilahi Sivas'a ait, Sivas'ta okunuyor. Ben kendimi bildim bileli yıllardır okunuyor. Büyüklerimizden gelen bir gelenek” dedi.