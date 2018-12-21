Sivas'ta 5 bin 123 öğrenci sinema ile buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' işbirliği protokolü kapsamında Sivas'ta, 5 bin 523 öğrenci sinema ile buluştu.

Milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencileri hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünün gelişmesine imkan sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında Sivaslı öğrenciler sinema ile buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tahsis edilen araçlarla merkez ortaokullarından 4 bin 226, merkez köy ortaokullarından 953, Kangal ilçe ortaokullarından 46, Hafik ilçe ortaokullarından 210 ve Yıldızeli ilçe ortaokullarından 88 öğrenci olmak üzere toplam 5 bin 523 öğrenci Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen 'Ayla' filmini ücretsiz olarak izledi.