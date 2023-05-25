Sivas'ta 507 daireye yapı ruhsatı verildi

Verilere göre Sivas'ta yapı ruhsatı verilen daire ve bina sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Sivas'ta 2022'nin ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 37, daire sayısı ise 111 iken bu yılın aynı döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 61, daire sayısı ise 507'ye yükseldi.

Bu yılın ilk çeyreğinde Sivas'ta yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 83 bin 960 metrekare olarak açıklandı. Bunun 57 bin 492 metrekaresini konut kullanım alanı, 2 bin 618 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 23 bin 849 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.