İhlas Haber Ajansı

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Sivas'ta 58 metre uzunluğundaki sucuk ancak havadan görüntülenebildi

Sivas’ta Gardaşlık Festivali etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan 58 metre uzunluktaki sucuk görenleri şaşkına çevirdi, uzun sucuk bir bütün halinde havadan görüntülenebildi.

Sivas'ta Gardaşlık Festivali etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan 58 metre uzunluktaki sucuk görenleri şaşkına çevirdi, uzun sucuk bir bütün halinde havadan görüntülenebildi.


Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının katkılarıyla düzenlenen 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü Gardaşlık Festivali hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede hazırlanan ve tanıtımı yapılan 58 metre uzunluğa sahip dev Sivas sucuğu dikkat çekti. Kent merkezi Kongre müzesi bahçesinde tanıtılan sucuk oldukça ilgi gördü.


Tanıtıma, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 58 metre boyundaki sucuk bir bütün halinde dron ile görüntülenebildi. Dev sucuk tanıtımın ardından vatandaşlara ikram edildi.

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