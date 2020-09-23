İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta 60 bin TL değerinde 141gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi

Sivas’ta gümrük kaçağı kol saati satışı yaptığı tespit edilen 4 iş yerinde 60 bin TL değerinde 141 adet kol saati ele geçirildi.

Sivas'ta gümrük kaçağı kol saati satışı yaptığı tespit edilen 4 iş yerinde 60 bin TL değerinde 141 adet kol saati ele geçirildi.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak ürün satışı yapanlara göz açtırmıyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 farklı iş yerine gerçekleştirilen operasyonlarda 60 bin TL değerinde 141 adet kol saati ele geçirildi. Mahkeme kararına istinaden saatlere el konulurken yakalanan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.