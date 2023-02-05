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Sivas'ta 63 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas’ta etkili olan kar yağışının ardından kapanan 63 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından kapanan 63 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.


Sivas'ta geçtiğimiz gün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yoğun yağan kar nedeniyle Ulaş, Kangal ve Zara ilçelerinde 63 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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